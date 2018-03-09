Как защитить вяленую рыбу от мух

Вяление – очень популярный способ заготовки рыбы, особенно среди рыбаков. В таком виде она может долго храниться, да и закуска из нее отличная.

Процессу вяления предшествует засолка, после чего рыбу вымачивают в холодной воде в течение двух часов и сушат в естественных условиях от 4 до 10 суток. Для этого ее вывешивают вниз головой на сквозняке в тени. Запах вяленой рыбы привлекает мух, и они быстро слетаются к месту сушки. И тут встает актуальный для рыбаков и любителей тараньки вопрос о том, как вялить рыбу, чтобы мухи не садились.

Страдает рыба не только от мух, но и от ос. Они садятся на нее и питаются ее мясом, а мухи еще и откладывают свои яйца, что приводит к появлению в брюхе опарышей. Существует несколько эффективных способов защитить вяленую рыбу от мух.

Сетка

Самый простой способ – обернуть подвешенные тушки москитной сеткой или марлей. В этом случае обязательно надо ставить распорки, чтобы между сеткой и тушками было пространство и мухи не смогли их достать через отверстия.



Некоторые любители тараньки предварительно слегка смачивают марлю уксусом и набрасывают на рыбу Некоторые любители тараньки предварительно слегка смачивают марлю уксусом и набрасывают на рыбу

Ящик

Изготовить такой ящик можно своими руками из деревянных реек и марли или москитной сетки. Деревянный корпус обтягивается сеткой, сверху устанавливается крышка, которую можно в любой момент открыть. Размер ящика зависит от размера рыбы и ее количества. Для мелких видов, таких как плотва, красноперка и др., подойдет небольшая конструкция.



Можно сделать большой ящик, который подойдет для любого вида рыбы Можно сделать большой ящик, который подойдет для любого вида рыбы

Обработка смесью уксуса и масла

Еще один способ – обработка тушек специальным средством. Оно готовится из растительного масла и уксуса в пропорции 4:6. Для приготовления смеси налить в емкость сначала 6 частей уксуса, затем 4 части растительного масла.

После того как рыбу вымочили, ей надо дать немного обсохнуть, затем брать каждую тушку и погружать в приготовленное средство, которое предварительно надо как следует взболтать. Заранее взбалтывать нет смысла, поскольку масло все равно окажется вверху. Это средство хорошо отпугивает мух, при этом никак не влияет на вкус рыбы.

Обработку смесью нужно повторять ежедневно. С веревки тушки можно не снимать, а обрабатывать мягкой кисточкой. Каждый раз, обмакивая кисть, надо взбалтывать средство и проводить по тушке три-четыре раза от головы к хвосту и по бокам. Обрабатывать нужно и голову, и хвост, и плавники.

Если из рыбы удалены внутренности, в ее брюшко и под жабры можно вложить куски ваты, пропитанной смесью.

На три килограмма рыбы хватит пол-литровой банки раствора. Для крупных экземпляров средства надо больше: на такой же вес может потребовать до 1 литра. Если рыбешка мелкая, можно положить ее в банку, наполовину заполненную средством от мух, закрыть и несколько раз встряхнуть. Затем дать немного стечь и развесить.



На обработанные тушки ни одна муха не сядет, даже если подлетит близко На обработанные тушки ни одна муха не сядет, даже если подлетит близко

Если после обработки на рыбу продолжают садиться мухи, процедуру следует повторить еще раз. Для мелкой достаточно двух обработок через два-три часа, для крупной – трех-четырех.

Для ос требуется более тщательная обработка, поскольку осы не так восприимчивы к запаху.

Требуется внимательно осматривать каждую тушку в первые два часа после вывешивания, обращая пристальное внимание на жабры и на брюшки у потрошеной. Особенно это касается крупных экземпляров.

Обнаружив на тушках яйца насекомых, их нужно смыть струей воды и обработать приготовленным средством. По окончании сушки рыбу от раствора отмывать не надо. Его тонкий слой удаляется при чистке вместе с чешуей.

Можно приготовить смесь из литра подсолнечного масла и столовой ложки молотого черного перца. Смесь настоять в течение часа, затем использовать, как описано выше.

Еще одно средство от мух – это 1 бутылочка уксусной кислоты, разведенной в 8 литрах воды. Тушки нужно погрузить в этот раствор на 2 минуты.

Сушилка из зонтика

Оригинальный способ уберечь рыбу от мух – изготовить сушилку из обычного зонта и москитной сетки. Для этого рыбу подвешивают под раскрытым зонтом, а сверху на него набрасывают сетку.



Таким образом получается конструкция, которая защищает не только от мух, но и от дождя, а также от солнца Таким образом получается конструкция, которая защищает не только от мух, но и от дождя, а также от солнца

Готовую рыбу нужно уложить в корзины или деревянные ящики и выбрать для хранения прохладное место.

Как завялить рыбу и уберечь ее от насекомых без сеток и опрыскиваний? Как советуют знатоки, для засолки надо выбирать время без мух. Рекомендуется вывешивать рыбу в сумерки, когда мухи не летают. За ночь тушки немного подсохнут и на следующий день насекомые уже не будут ее атаковать. Считается, что лучшее время вялить улов – весна, когда назойливые вредители еще не появились, и осень, когда они уже пропали.